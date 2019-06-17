Дальнейшее развитие Союзного государства Белоруссии и России, формирование единого правового пространства, ситуация в сельском хозяйстве – эти и другие вопросы были в центре внимания законодателей двух стран на совместном заседании в Минске. В столице братской республики прошла 56-сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

Дальнейшее развитие Союзного государства Белоруссии и России, формирование единого правового пространства, ситуация в сельском хозяйстве – эти и другие вопросы были в центре внимания законодателей двух стран на совместном заседании в Минске. В столице братской республики прошла 56-сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что сессияпроходит дважды в год. Работа в ее формате и в рамках комиссий должна статьдинамичнее, подчеркнул председатель нижней палаты, который возглавляетПарламентское собрание союза двух стран. Он призвал уделять больше вниманияконкретной работе, нацеленной на результат."Мы в своей работе уходим от излишних торжественныхмероприятий и сосредотачиваемся на конкретных направлениях работыПарламентского Собрания", – сказал председатель нижней палаты.Законодатели двух стран выступают за активную работу посозданию единого правового пространства России и Белоруссии, подчеркнулВолодин. Кроме того, отметил спикер, нужно обновить повестку договорныхотношений, сделать новые шаги по выполнению положений Союзного договора.Одной из тем 56-й сессии Парламентского собрания сталаподготовка к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Передзаседанием Вячеслав Володин вместе с главой Палаты представителей Национальногособрания Белоруссии Владимиром Андрейченко возложили венки к Монументу Победы вМинске.Предложения парламентариев по празднованию 75-летия Победыбудут переданы в Высший Государственный совет Союзного государства. Ихисполнение законодатели двух стран возьмут под особый контроль.Также парламентарии подняли тему отмены роуминга междуРоссией и Белоруссией. Соответствующее поручение было дано лидерами двух странВладимиром Путиным и Александром Лукашенко. Движение в этом направлениипродолжаются, Москва и Минск проводят согласительные процедуры.Стоит отметить, что уже второй год перед союзнымипарламентариями отчитываются члены правительств двух стран. В том году сдокладом выступали министры связи.На 56-й сессии слово было предоставленоруководителям сельскохозяйственных ведомств – российскому министру Дмитрию Патрушеву и егобелорусскому коллеге Анатолию Хотько. По словам Вячеслава Володина,парламентарии считают такой формат эффективным.Выступая с докладом, Патрушев сообщил о подготовке концепции Союзного государства по формированиюбазы генетических ресурсов в системе племенного животноводства. Также министррассказал о разработке "дорожных карт" по снятию ограничений впоставках мясной и молочной продукции.Глава ведомства констатировал, что оборот сельхозпродукциимежду Россией и Белоруссией за прошлый год вырос на 8% до пяти миллиардовдолларов. В первом квартале текущего года рост продолжился.Законодатели обсудили с министрами дальнейшееформирование единого правового пространства двух стран. По словам Патрушева,Москва всегда готова к развитию интеграционных процессов с Минском.По итогам заседания законодатели приняли решение опроведении следующей сессии в России. В качестве места рассматривается Псков.Парламентское собрание Союза России и Белоруссии былообразовано в апреле 1996 года в Москве. В нем действуют на постоянной основевосемь комиссий, занимающиеся социальной политикой, безопасностью, экологией идругими направлениями совместной деятельности.В ходе прошлой, 55-й сессии, которая прошла в декабрепрошлого года, Вячеслав Володин указал на важность формирования единогоправового пространства. Он назвал это необходимым условием для активизацииэкономического сотрудничества, повышения эффективности реализации совместныхпроектов и программ.