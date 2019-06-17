Дальнейшее развитие Союзного государства Белоруссии и России, формирование единого правового пространства, ситуация в сельском хозяйстве – эти и другие вопросы были в центре внимания законодателей двух стран на совместном заседании в Минске. В столице братской республики прошла 56-сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
Дальнейшее развитие Союзного государства Белоруссии и России, формирование единого правового пространства, ситуация в сельском хозяйстве – эти и другие вопросы были в центре внимания законодателей двух стран на совместном заседании в Минске. В столице братской республики прошла 56-сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что сессия
проходит дважды в год. Работа в ее формате и в рамках комиссий должна стать
динамичнее, подчеркнул председатель нижней палаты, который возглавляет
Парламентское собрание союза двух стран. Он призвал уделять больше внимания
конкретной работе, нацеленной на результат.
"Мы в своей работе уходим от излишних торжественных
мероприятий и сосредотачиваемся на конкретных направлениях работы
Парламентского Собрания", – сказал председатель нижней палаты.
Законодатели двух стран выступают за активную работу по
созданию единого правового пространства России и Белоруссии, подчеркнул
Володин. Кроме того, отметил спикер, нужно обновить повестку договорных
отношений, сделать новые шаги по выполнению положений Союзного договора.
Одной из тем 56-й сессии Парламентского собрания стала
подготовка к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Перед
заседанием Вячеслав Володин вместе с главой Палаты представителей Национального
собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко возложили венки к Монументу Победы в
Минске.
Предложения парламентариев по празднованию 75-летия Победы
будут переданы в Высший Государственный совет Союзного государства. Их
исполнение законодатели двух стран возьмут под особый контроль.
Также парламентарии подняли тему отмены роуминга между
Россией и Белоруссией. Соответствующее поручение было дано лидерами двух стран
Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Движение в этом направлении
продолжаются, Москва и Минск проводят согласительные процедуры.
Стоит отметить, что уже второй год перед союзными
парламентариями отчитываются члены правительств двух стран. В том году с
докладом выступали министры связи.
На 56-й сессии слово было предоставлено
руководителям сельскохозяйственных ведомств – российскому министру Дмитрию Патрушеву и его
белорусскому коллеге Анатолию Хотько. По словам Вячеслава Володина,
парламентарии считают такой формат эффективным.
Выступая с докладом, Патрушев сообщил о подготовке концепции Союзного государства по формированию
базы генетических ресурсов в системе племенного животноводства. Также министр
рассказал о разработке "дорожных карт" по снятию ограничений в
поставках мясной и молочной продукции.
Глава ведомства констатировал, что оборот сельхозпродукции
между Россией и Белоруссией за прошлый год вырос на 8% до пяти миллиардов
долларов. В первом квартале текущего года рост продолжился.
Законодатели обсудили с министрами дальнейшее
формирование единого правового пространства двух стран. По словам Патрушева,
Москва всегда готова к развитию интеграционных процессов с Минском.
По итогам заседания законодатели приняли решение о
проведении следующей сессии в России. В качестве места рассматривается Псков.
Парламентское собрание Союза России и Белоруссии было
образовано в апреле 1996 года в Москве. В нем действуют на постоянной основе
восемь комиссий, занимающиеся социальной политикой, безопасностью, экологией и
другими направлениями совместной деятельности.
В ходе прошлой, 55-й сессии, которая прошла в декабре
прошлого года, Вячеслав Володин указал на важность формирования единого
правового пространства. Он назвал это необходимым условием для активизации
экономического сотрудничества, повышения эффективности реализации совместных
проектов и программ.