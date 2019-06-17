Фигурант похитил гаджет, стоимостью 25 000 рублей, во время посещения одного из местных развлекательных заведений.

10 июня текущего года в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратилась 66-летняя жительница города Вязники, сообщившая о хищении принадлежащего ей мобильного телефона. Сумма ущерба, причиненного собственнице, составила 25 тысяч рублей.Полицейским женщина пояснила, что накануне дала телефон своей внучке во временное пользование. Девушка, находясь в одном из местных развлекательных заведений, оставила мобильный телефон на подоконнике, а вернувшись, не обнаружила гаджет.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, опросили возможных очевидцев происшествия. В результате проведенной работы по подозрению в причастности к совершенному преступления был задержан 19-летний местный житель. Имущество злоумышленник реализовал сразу послеПо данному факту следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража).Похищенный сотовый телефон изъят сотрудниками полиции и в ближайшее время будет возвращен законной владелице.