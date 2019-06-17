За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 48 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 48 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 6 человек погибли и 72 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 9 детей.Зарегистрировано три ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Произошло 377 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 107 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Суздальский районПо предварительной информации, 11.06.2019 г. в 14:00 на 67 км автодороги М–7 «Волга» подъезд к г. Иваново в с. Торчино водитель автомобиля «УАЗ – 330944», 1986 г.р., двигаясь со стороны г. Суздаль в сторону г. Иваново, при повороте налево в сторону с. Тетерино допустил выпадение из салона автомобиля двух пассажиров на проезжую часть дороги. В результате ДТП пассажир автомобиля «УАЗ – 330944», 1981 г.р., с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб правого плеча – амбулаторно; пассажир автомобиля «УАЗ – 330944», 1970 г.р., с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, рваная рана затылочной области, ушибы и ссадины, кома – госпитализирован.Собинский районПо предварительной информации, 12.06.2019 г. в 11:00 на 3 км автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров» водитель автомобиля «Шевроле – Клан», 1996 г.р., при осуществлении маневра обгона допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении и осуществляющим маневр поворота налево автомобилем «Киа – Спортейдж» под управлением водителя 1974 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Киа – Спортейдж» с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга – госпитализирован.г. ВладимирПо предварительной информации, 13.06.2019 г. в 20:55 на 21 км автодороги М–7 «Волга» подъезд к г. Владимиру, водитель автомобиля «Лада – Гранта», 1989 г.р., двигаясь по направлению г. Москва, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада – Гранта» с диагнозом: ушиб шейного отдела позвоночника – амбулаторно; пассажир автомобиля «Лада – Гранта», 2004 г.р., с диагнозом: сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, ушиб шейного отдела позвоночника – амбулаторно.Муромский районПо предварительной информации, 14.06.2019 г. в 10:45 в г. Муром на улице Войкова водитель автомобиля «Дэу – Нексия», 1985 г.р., двигаясь в сторону ул. Строителей, при повороте налево допустил столкновение с мотоциклом «Хинлинг» под управлением водителя 1996 г.р., который двигался во встречном прямом направлении. От удара мотоцикл отбросило на препятствие (металлический забор). В результате ДТП водитель мотоцикла с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом ребер, ушибленная рана правого коленного сустава – госпитализирован.Вязниковский районПо предварительной информации, 15.06.2019 г. в 04:10 в г. Вязники на улице Горького водитель автомобиля «Тойота – Лэнд Крузер 100», 1984 г.р., двигаясь со стороны ул. Советской в сторону ул. Вокзальной, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд на правую по ходу движения обочину с последующим опрокидыванием и наездом на дерево. В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота – Лэнд Крузер 100» с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга,гематома правого глаза – амбулаторно; неустановленный пассажир автомобиля «Тойота – Лэнд Крузер 100» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия; пассажир автомобиля «Тойота – Лэнд Крузер 100», 1990 г.р., с диагнозом: перелом правого голеностопного сустава – амбулаторно.Гусь – Хрустальный районПо предварительной информации, 16.06.2019 г. в 11:45 на 42 км автодороги «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума» (в районе д.Бабино) водитель автомобиля «Ваз – 217130», 1962 г.р., двигаясь со стороны г. Владимир в сторону г. Гусь-Хрустальный, при прохождения правого поворота допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автобусом «Луидор – 223702» под управлением водителя 1970 г.р., после чего произошло возгорание автомобиля «ВАЗ – 217130». В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ – 217130» с диагнозом: черепно-мозговая травма, закрытый перелом правого бедра – госпитализирован; пассажир автобуса, 2009 г.р., с диагнозом: черепно-мозговая травма, рванная рана лба – госпитализирован; пассажир автобуса 2009 г.р. с диагнозом: черепно-мозговая травма – госпитализирован; пассажир автобуса с диагнозом: ушибы, ссадина лица – амбулаторно; пассажир автобуса 1988 г.р., с диагнозом: ушибы, ссадина лица – амбулаторно; пассажир автобуса 1962 г.р., с диагнозом: ушиб грудной клетки – амбулаторно; пассажир автобуса 1983 г.р., с диагнозом: ушиб лица – амбулаторно; пассажир автобуса, 1974 г.р. с диагнозом: тупая травма живота – госпитализирован; пассажир автобуса 1974 г.р., с диагнозом: черепно-мозговая травма, перелом нижней челюсти – госпитализирован.