После того, как президент России Владимир Путин утвердил упрощенную схему получения российского гражданства для граждан Украины, родившихся и проживавших в Крыму до 18 марта 2014 года, воспользоваться этой возможностью поспешили 125 человек. Причину подобного бегства озвучил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

После того, как президент России Владимир Путин утвердил упрощенную схему получения российского гражданства для граждан Украины, родившихся и проживавших в Крыму до 18 марта 2014 года, воспользоваться этой возможностью поспешили 125 человек. Причину подобного бегства озвучил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.Абсолютное большинство жителей Крыма получили российские паспорта после воссоединение полуострова с Россией. Однако небольшое число жителей Республики по каким-то причинам не стали этого делать. Сейчас они поголовно отказываются от украинского гражданства."В тот период, когда массово выдавали паспорта, у многих были сомнения. К тому же, они выехали за пределы Крыма. Не до конца, по всей видимости, понимали происходящие там процессы и не могли подумать, или не верили, что развитие ситуации будет такой", – цитирует бывшего украинского народного избранника Спиридона Килинкарова.И когда появилась возможность получить российское гражданство по упрощенной процедуре, отметил парламентарий, они выразили такое желание. "Думаю, они приняли для себя окончательное решение, вернулись на территорию Крыма и хотят с ним связать свою жизнь", – подчеркнул он.То, что массовый исход крымчан в Россию совпал с тем моментом, когда к власти на Украине пришел Владимир Зеленский – не более чем совпадение. "Это решение, мне кажется, никак не связано с новым президентом Украины. Хуже, чем пережить правление Порошенко, уже не может быть", – объяснил Спиридон Килинкаров.Напомним, 18 марта 2014 года на полуострове был проведен референдум о статусе Крыма. Абсолютное большинство проголосовавших поддержали идею о воссоединении региона с Россией, что и произошло.