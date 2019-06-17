Гостем передачи Андрея Малахова стала звезда фильмов Экипаж и Чародеи Александра Яковлева. Актриса привела зрителей в ужас своими откровениями.

Гостем передачи Андрея Малахова стала звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" Александра Яковлева. Актриса привела зрителей в ужас своими откровениями.Накануне эфир "Привет, Андрей!" был посвящен четвертой годовщине смерти Жанны Фриске. В финале передачи в зале появиласьАлександра Яковлева – главный секс-символ Советского Союза.Актриса призналась, что врачи поставили неутешительный диагноз – жить ей осталось от силы три месяца. Однако она не сдается. Яковлева принимает очень тяжелые лекарства в борьбе с онкологией, чтобы хоть немного продлить себе жизнь."Для того чтобы поддержать Александру, драматург Татьяна Москвина ради нее поставила бенефисный спектакль. Чтобы актриса вернулась на сцену, несмотря на болезнь..." – заявил "Дни.ру" эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.Он отметил, что народная любимица не просит денег или лекарств. Артистка лишь зовет всех вечером 19 июня на свой спектакль в город Пушкин и хочет увидеть аншлаг. Александра уверена: позитивные эмоции продлевают ей жизнь."Призываю жителей Пушкина, Санкт-Петербурга и Ленинградской области поддержать в этот вечер Александру Яковлеву. Быть может, есть люди, которые являются поклонниками ее таланта, и из регионов страны. Приезжайте, поддержите свою любимицу, когда ей это так важно в борьбе за жизнь", – подвел итог Манукян.