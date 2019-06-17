Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой поспешил во Францию, где должен встретиться с главой республики Эммануэлем Макроном. За рубеж новый лидер Незалежной отправился вскоре после ужасной стрельбы, которую устроили украинские военнослужащие.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой поспешил во Францию, где должен встретиться с главой республики Эммануэлем Макроном. За рубеж новый лидер Незалежной отправился вскоре после ужасной стрельбы, которую устроили украинские военнослужащие.Во Франции Зеленский встретится с главой республикиЭммануэлем Макроном. Главная тема переговоров двух лидеров – ситуация вДонбассе. После Пятой республики Зеленский намерен посетить Германию.Планируется, что украинский лидер проведет переговоры с руководством страны ипарламента, а также представителями бизнеса.В зарубежное туре Зеленский отправился после массированногоартиллерийского обстрела Донецка. Несмотря на то, что бывший юморист обещалпокончить с войной в регионе, ситуация там продолжает накаляться.Накануне украинские войска открыли огонь по селу Спартак ирайону Донецкого аэропорта. По мнению наблюдателей, это был самый мощныйобстрел города за последнее время. Силовики применяли 122-миллиметровыеартиллерийские орудия, зенитные установки и гранатометы."В сети начинают обсуждаться разные панические версии.Друзья, спокойствие. ВСУ обстреливает территорию аэропорта. Идет бой. Нашивоеннослужащие держат оборону на своих позициях", – написал в своемTwitter официальный представитель оперативного командования Донецкой республикиДаниил Безсонов.Журналист Андрей Бабицкий связывает обстрел Донецка свизитом во Францию и Германию. По его мнению, европейцы постараютсязаставить Киев сделать хоть что-то в рамках пресловутых минских соглашений."На политические решения рассчитывать не приходится, но обеспечить режимпрекращения огня и отвод войск заставить Украину можно", – цитируеткорреспондента информагентство "Новороссия".В России же к миротворческим перспективамотносятся без энтузиазма, уверен Бабицкий. Учитывая, что новый украинский лидерне собирается отводить войска и давать особый статус Донецкой и Луганскойреспубликам, Москва полагает, что обсуждать с ним нечего, отметил эксперт.