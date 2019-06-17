Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой поспешил во Францию, где должен встретиться с главой республики Эммануэлем Макроном. За рубеж новый лидер Незалежной отправился вскоре после ужасной стрельбы, которую устроили украинские военнослужащие.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой поспешил во Францию, где должен встретиться с главой республики Эммануэлем Макроном. За рубеж новый лидер Незалежной отправился вскоре после ужасной стрельбы, которую устроили украинские военнослужащие.
Во Франции Зеленский встретится с главой республики
Эммануэлем Макроном. Главная тема переговоров двух лидеров – ситуация в
Донбассе. После Пятой республики Зеленский намерен посетить Германию.
Планируется, что украинский лидер проведет переговоры с руководством страны и
парламента, а также представителями бизнеса.
В зарубежное туре Зеленский отправился после массированного
артиллерийского обстрела Донецка. Несмотря на то, что бывший юморист обещал
покончить с войной в регионе, ситуация там продолжает накаляться.
Накануне украинские войска открыли огонь по селу Спартак и
району Донецкого аэропорта. По мнению наблюдателей, это был самый мощный
обстрел города за последнее время. Силовики применяли 122-миллиметровые
артиллерийские орудия, зенитные установки и гранатометы.
"В сети начинают обсуждаться разные панические версии.
Друзья, спокойствие. ВСУ обстреливает территорию аэропорта. Идет бой. Наши
военнослужащие держат оборону на своих позициях", – написал в своем
Twitter официальный представитель оперативного командования Донецкой республики
Даниил Безсонов.
Журналист Андрей Бабицкий связывает обстрел Донецка с
визитом во Францию и Германию. По его мнению, европейцы постараются
заставить Киев сделать хоть что-то в рамках пресловутых минских соглашений.
"На политические решения рассчитывать не приходится, но обеспечить режим
прекращения огня и отвод войск заставить Украину можно", – цитирует
корреспондента информагентство "Новороссия".
В России же к миротворческим перспективам
относятся без энтузиазма, уверен Бабицкий. Учитывая, что новый украинский лидер
не собирается отводить войска и давать особый статус Донецкой и Луганской
республикам, Москва полагает, что обсуждать с ним нечего, отметил эксперт.