Генеральный директор санкт-петербургского Зенита Александр Медведев сообщил о будущем голкипера команды Юрия Лодыгина. По словам руководителя сине-бело-голубых, клуб уже сформировал вратарскую линию. Места для Лодыгина в ней нет.

Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев сообщил о будущем голкипера команды Юрия Лодыгина. По словам руководителя сине-бело-голубых, клуб уже сформировал вратарскую линию. Места для Лодыгина в ней нет."Новый контракт Лодыгину мы предлагать не будем, мы вратарскую линию уже сформировали", – цитирует Медведева ТАСС.Срок контракта 29-летнего вратаря с "Зенитом" истекает 30 июня 2019 года. Напомним, что вторую часть прошедшего сезона Лодыгин провел на правах аренды в греческом "Олимпиакосе".