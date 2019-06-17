Экс-участник реалити-шоу Дом-2, шоумен прошелся
по продюсеру группы На-На. Рустам Солнцев заявил, что Бари Алибасов врет о
себе ради пиара.
Экс-участник реалити-шоу "Дом-2", шоумен прошелся
по продюсеру группы "На-На". Рустам Солнцев заявил, что Бари Алибасов врет о
себе ради пиара.
Солнцев отметил, что поначалу верил в то, что с Бари Алибасовым
произошел страшный случай, – отравление средством для чистки труб. По словам
шоумена, он беспокоился и переживал.
"Мне было не по себе от того, что известный продюсер
вот так вот... А потом я перестал ему верить", – заявил Солнцев о продюсере на
своем YouTube-канале. При этом он добавил, что
вовсе не говорит о том, что Бари Алибасов и его окружение – "какое-то сборище
негодяев".
По мнению экс-участника телестройки, у него была
четкая цель. "Знаете, что говорит о том,
что 70% о нем – брехня? Это отсутствие в информационном поле его жены. Почему
она ничего не сказала? Потому что она не хочет в этом дерьме участвовать, в
этом PR-дерьме",
– резко высказался Рустам Солнцев.
Второй аргумент в пользу того, что , по
мнению шоумена, грязно лжет – это сумма гарантированного платежа за поимку кота
создателя группы "На-На", который якобы пропал, а позже нашелся. Сумма
составляла 800 тысяч рублей.
"Тогда я понял, что все это вранье. Это развод на
мякине", – сделал вывод Солнцев. В доказательство он привел в пример свою
историю профессиональных отношений с . По словам шоумена, он
написал о группе "На-На" статью, но не получил от продюсера ни копейки за свой труд. К слову, свою работу Рустам Солнцев оценил в сумму от 50
до 100 тысяч рублей. Исходя из этого, шоумен заявил, что за поимку кота
продюсер не мог пообещать 800 тысяч рублей.
"Тогда я просто понял, что он обычный жадный старичок,
у которого просто может быть нет лишних денег. Все это делается ради юбилейного
концерта группы "На-На", – заключил Солнцев.