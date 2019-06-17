Экс-участник реалити-шоу Дом-2, шоумен прошелся по продюсеру группы На-На. Рустам Солнцев заявил, что Бари Алибасов врет о себе ради пиара.

Экс-участник реалити-шоу "Дом-2", шоумен прошелсяпо продюсеру группы "На-На". Рустам Солнцев заявил, что Бари Алибасов врет осебе ради пиара.Солнцев отметил, что поначалу верил в то, что с Бари Алибасовымпроизошел страшный случай, – отравление средством для чистки труб. По словамшоумена, он беспокоился и переживал."Мне было не по себе от того, что известный продюсервот так вот... А потом я перестал ему верить", – заявил Солнцев о продюсере насвоем YouTube-канале. При этом он добавил, чтововсе не говорит о том, что Бари Алибасов и его окружение – "какое-то сборищенегодяев".По мнению экс-участника телестройки, у него былачеткая цель. "Знаете, что говорит о том,что 70% о нем – брехня? Это отсутствие в информационном поле его жены. Почемуона ничего не сказала? Потому что она не хочет в этом дерьме участвовать, вэтом PR-дерьме",– резко высказался Рустам Солнцев.Второй аргумент в пользу того, что , помнению шоумена, грязно лжет – это сумма гарантированного платежа за поимку котасоздателя группы "На-На", который якобы пропал, а позже нашелся. Суммасоставляла 800 тысяч рублей."Тогда я понял, что все это вранье. Это развод намякине", – сделал вывод Солнцев. В доказательство он привел в пример своюисторию профессиональных отношений с . По словам шоумена, оннаписал о группе "На-На" статью, но не получил от продюсера ни копейки за свой труд. К слову, свою работу Рустам Солнцев оценил в сумму от 50до 100 тысяч рублей. Исходя из этого, шоумен заявил, что за поимку котапродюсер не мог пообещать 800 тысяч рублей."Тогда я просто понял, что он обычный жадный старичок,у которого просто может быть нет лишних денег. Все это делается ради юбилейногоконцерта группы "На-На", – заключил Солнцев.