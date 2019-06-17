Главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр получил фильм Бык Бориса Акопова про преступность в России в 90-е годы. Его же отметили в категории лучшая операторская работа.

Главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" получил фильм "Бык" Бориса Акопова про преступность в России в 90-е годы. Его же отметили в категории лучшая операторская работа.Лучшим дебютом стал фильм Анны Пармас "Давай разведемся". Создатели фильма также получили приз имени Григория Горина за лучший сценарий.За музыкальное решение награду имени Микаэла Таривердиева вручили Игорю Вдовину за картину "Мысленный волк" Валерии Гай Германики, передает ТАСС.Приз Гильдии киноведов и кинокритиков России имени Даниила Дондурея вручили сразу двум картинам — "Мальчик русский" Александра Золотухина и "Керосин" Юсупа Разыкова, сообщает "Интерфакс".Награду за лучшую режиссуру получил сын Павла Лунгина Александр Лунгин за фильм "Большая поэзия".Лучшими актерами стали Александр Кузнецов (за роль в фильме "Большая поэзия") и Виктория Толстоганова (фильм Оксаны Карас "Выше неба").