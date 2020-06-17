Похищенное транспортное средство полицейские изъяли.

В феврале текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» обратился местный житель и сообщил, что у него украли мотоцикл. Потерпевший оценил ущерб в 74 000 рублей.В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления, сотрудниками полиции было установлено, что к краже причастны двое местных жителей.Задержанные свою вину признали, пояснив, что проходя мимо одного из домов в городе Гусь-Хрустальный, обратили внимание на стоящий между подъездами мотоцикл. У них возник умысел на совершение кражи данного транспортного средства. Принеся из дома перчатки, чтобы не оставить следов, злоумышленники осуществили задуманное и спрятали мотоцикл в лесном массиве с целью дальнейшей продажи.Через несколько дней похищенное имущество фигуранты планировали сбыть местному жителю, однако сделать это они не успели. Молодые люди были задержаны сотрудниками полиции.По данному факту следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении 18- и 21-летнего жителей города Гусь-Хрустальный было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.