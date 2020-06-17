Актриса впервые за долгое время отправилась по делам в центр Санкт-Петербурга. Елизавета Боярская отвыкла от ежедневной рутины.

Актриса впервые за долгое время отправилась по делам в центрСанкт-Петербурга. Елизавета Боярская отвыкла от ежедневной рутины.Знаменитость призналась, что целый месяц не ходила по улицамгорода. Елизавета Боярская и ее муж актер Максим Матвеев ответственно отнеслиськ самоизоляции и практически не покидали квартиру."Тут люди! Wow!" – поведала Елизавета. Артистка быстро решила все вопросы и купила кофе на вынос. Звезда отметила, чтообычная прогулка по городу после карантина показалась ей невероятным приключением.Отметим, что ранее Боярская признавалась, что сидеть дома ейв радость. Из-за плотного графика она не могла посвящать достаточно временимужу и детям, а самоизоляция подарила ей такую возможность. Знаменитость и ееблизкие вместе читали, занимались лепкой, смотрели фильмы, рисовали и играли.Теперь Елизавета не знает, как сможет отказаться от такой жизни.16 Июн 2020 в 3:57 PDTпризналась также, что за время карантина ни разу непоругалась с супругом. Артистка и ее муж научились уважать личное пространстводругого человека. Например, Елизавета и Максим составили график посещениядушевой.Знаменитости периодически отправляли детей на дачу к дедушкеМихаилу Боярскому. 70-летний артист с удовольствием возился с наследниками.