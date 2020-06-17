Заражённые выявлены в 10 районах региона

К 17 июня во Владимирской области лабораторно подтверждено 56 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.14 заражённых COVID-19 выявлено в Гусь-Хрустальном районе, 9 – в Собинском, 7 – в Юрьев-Польском, 7 – в Киржачском, 4 – в Муромском, 4 – в Петушинском, 4 – в Меленковском, 2 – в Суздальском, 2 – в Ковровском, 2 – в городе Владимира и 1 – в Александровском районе.Всего на территории региона насчитывается 3685 случаев заболевания коронавирусом:734 – во Владимире;568 – в Гусь-Хрустальном;466 – в Петушинском;341 – в Муромском;310 – в Александровском;256 – в Ковровском;180 – в Собинском;140 – в Юрьев-Польском;132 – в Кольчугинском;103 – в Судогодском;96 – в Киржачском;93 – в Вязниковском;69 – в Меленковском;64 – в Суздальском;52 – в Камешковском;27 – в Радужном;25 – в Селивановском;11 – в Гороховецком.