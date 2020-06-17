Северокорейский лидер Ким Чен Ын снова пропал. Политик не выступал на публике уже больше недели. По данным агентства Yonhap, в последний раз глава страны выходил в свет 7 июня. В тот день он ..

Северокорейский лидер Ким Чен Ын снова пропал. Политик не выступал на публике уже больше недели.По данным агентства Yonhap, в последний раз глава страны выходил в свет 7 июня. В тот день он присутствовал на заседении Политбюро Рабочей партии.В конце апреля ряд СМИ сообщил об исчезновении Ким Чен Ына после операции на сердце. Некоторые источники утверждали, что северокорейский лидер впал в кому. Эту информацию опровергли официальные представители политика.