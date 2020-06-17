Природоохранная прокуратура оштрафовала компанию Салехардэнерго на 2,1 млн рублей за загрязнение реки Васюган. По информации конролирующего ведомства, предприятие, исполняющее услуги по водоотведению в городе Салехард, сбрасывало сточные воды в бассейн Обской губы.

Природоохранная прокуратура оштрафовала компанию "Салехардэнерго" на 2,1 млн рублей за загрязнение реки Васюган. По информации конролирующего ведомства, предприятие, исполняющее услуги по водоотведению в городе Салехард, сбрасывало сточные воды в бассейн Обской губы. Их концентрация в водном объекте была значительно превышена.Отметим, что организация полностью компенсировала причинённый ущерб. Кроме того, директора соответствующего структурного подразделения "Водоканала" привлекли к дисциплинарной ответственности. Для того, чтобы предотвратить подобные нарушения в будущем, проведена реконструкция очистных сооружений, информирует ГТРК "Ямал" со ссылкой на окружную прокуратуру.