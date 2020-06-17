Число зараженных коронавирусом в России превысило 545 тысяч. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.
Число зараженных коронавирусом в России превысило 545 тысяч. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
За последние сутки коронавирус в России обнаружен у 8 248 человек. За время эпидемии выздоровели более 294 тысяч пациентов. 7 284 человека не смогли справиться с инфекцией.
Оставшиеся в Москве ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, могут снять в середине лета, но это в лучшем случае, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
С 16 июня в городе заработали летние веранды кафе и ресторанов, а также выставки, музеи и зоопарки. Также в полной мере возобновлена деятельность службы каршеринга.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более восьми миллионов человек. Свыше 438 тысяч скончались. В Соединенных Штатах выявлено 2,118 носителей смертельной инфекции, в Бразилии – 888 тысяч. Россия находится на третьем месте.
Коронавирус в Москве
Заболели – 208 609
Умерли – 3 231
Выздоровели – 119 558
Коронавирус в России
Заболели – 545 458
Умерли – 7 248
Выздоровели – 294 306
Коронавирус в мире
Заболели – 8 050 963
Умерли – 444 880
Выздоровели – 4 260 060
Статистика коронавируса в России и мире на 16 июня 2020 года
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
208 609
3 231
119 558
Россия
545 458
7 248
294 306
США
2 118 785
120 819
665 059
Весь мир
8 050 963
444 880
4 260 833
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