Число зараженных коронавирусом в России превысило 545 тысяч. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.

Число зараженных коронавирусом в России превысило 545 тысяч. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".За последние сутки коронавирус в России обнаружен у 8 248 человек. За время эпидемии выздоровели более 294 тысяч пациентов. 7 284 человека не смогли справиться с инфекцией.Оставшиеся в Москве ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, могут снять в середине лета, но это в лучшем случае, заявил мэр столицы Сергей Собянин.С 16 июня в городе заработали летние веранды кафе и ресторанов, а также выставки, музеи и зоопарки. Также в полной мере возобновлена деятельность службы каршеринга.По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более восьми миллионов человек. Свыше 438 тысяч скончались. В Соединенных Штатах выявлено 2,118 носителей смертельной инфекции, в Бразилии – 888 тысяч. Россия находится на третьем месте.Коронавирус в МосквеЗаболели – 208 609Умерли – 3 231Выздоровели – 119 558Коронавирус в РоссииЗаболели – 545 458Умерли – 7 248Выздоровели – 294 306Коронавирус в миреЗаболели – 8 050 963Умерли – 444 880Выздоровели – 4 260 060Статистика коронавируса в России и мире на 16 июня 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква208 6093 231119 558Россия545 4587 248294 306США2 118 785120 819665 059Весь мир8 050 963444 8804 260 833Коронавирус сегодня | | || | | | |