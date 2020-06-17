Звезда сериала Полицейский с Рублевки осваивается в роли матери. Анастасия Стежко рассказала, как появление дочери Стефании изменило ее.

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" осваивается в ролиматери. Анастасия Стежко рассказала, как появление дочери Стефании изменило ее."Главный навык, который я приобрела с материнством – этогибкость", – призналась знаменитость. Стежко научилась действовать в режимемногозадачности. Теперь звезда сериала "Полицейский с Рублевки" может делать несколькодел одновременно и, что важно, без потери в качестве.Анастасия поняла, что необходимо просить у близких помощи. Мамемладенца необходимо быть спокойной. "Ну, в идеальном мире, во всяком случае", -добавила артистка.На прогулках с малышом Стежко научилась не брать с собойлишнего. Артистка обходится минимум вещей: телефон, наушники, кошелек и очки.Также знаменитость не выходит из дома без термоса. Не так давно звезда сериала "Полицейскийс Рублевки" вывозила дочь за город. Анастасия и тут обошлась парой пеленок,подгузниками, кремом и семенным костюмчиком.16 Июн 2020 в 8:18 PDTДля поездок в торговый центр и поликлинику Анастасия Стежко приобрелаавтолюльку, которая трансформируется в переноску и коляску. "Но учитывайте, что в поездки на дальниерасстояния она не подходит для совсем маленьких, примерно раз в два часа малышанадо вытаскивать и делать ему массаж", – поделилась опытом звезда сериала