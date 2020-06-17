Немецкая Бундеслига первой из пятерки сильнейших футбольных чемпионатов Европы определила чемпиона. Новым старым победителем национального первенства Германии по футболу стала мюнхенская Бавария.

Немецкая Бундеслига первой из пятерки сильнейших футбольных чемпионатов Европы определила чемпиона. Новым старым победителем национального первенства Германии по футболу стала мюнхенская "Бавария".Судьба главного трофея чемпионата страны определилась в выездном матче мюнхенцев против бременского "Вердера" в 32 туре. "Бавария" выиграла со счетом 1:0 благодаря голу Роберта Левандовского даже несмотря на то, что завершала матч в численном меньшинстве — на 79 минуте удаление схлопотал Альфонсо Дэвис.Таким образом, за два тура до завершения сезона клуб из Мюнхена оторвался от идущей следом дортмундской "Боруссии" на десять очков и стал недосягаемым. Для "Баварии" этот титул чемпиона Германии стал восьмым кряду и 30-м за всю клубную историю.