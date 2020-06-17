На реконструкцию выделили более 15 миллионов рублей

На малой спортивной арене владимирского стадиона «Торпедо» уложили новое немецкое покрытие футбольного поля, которое закупили в рамках проекта «Спорт – норма жизни». На реконструкцию выделили более 15 миллионов рублей.Работы по замене старого искусственного покрытия, которое прослужило спортсменам более 13 лет, начали в апреле этого года и завершили к началу лета. Гарантия на новое поле – до 10-ти лет.Кроме того, специалисты закончили работы и по благоустройству арены. В частности, там установили новое ограждение вокруг поля.