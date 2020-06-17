После чего машина отлетела в остановку

Утром 17 июня в микрорайоне 8-ЮЗ недалеко от торгового комплекса "Орбита" произошло серьезное ДТП.По данным регионального УГИБДД, водитель автомобиля Nissan не пропустил городской автобус, который ехал на конечную остановку маршрута №24. В салоне пассажиров уже не было, только водитель и кондуктор. От сильного удара иномарку отбросило в остановку общественного транспорта.В аварии пострадали водитель и две пассажирки иномарки. Мужчину из автомобиля вытаскивали сотрудники МЧС. Правоохранители проведут проверку произошедшего.