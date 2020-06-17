В Сосьва случился прорыв нефтепровода. По предварительной информации, на землю вылилось 8 кубических метров нефтепродуктов. Инцидент произошел во время подготовки к плановым работам.

В Сосьва случился прорыв нефтепровода. По предварительной информации, на землю вылилось 8 кубических метров нефтепродуктов. Инцидент произошел во время подготовки к плановым работам, передает ГТРК "Урал".Последствия разлива устраняли специалисты МЧС. По данному факту организована проверка."Был зафиксирован факт загрязнения почвы. Нефтепродуктами пропитан слой в несколько сантиметров. Также загрязнены 2 гектара расположенных рядом лесных насаждений. По итогу надзорных мероприятий будет приняты соотвествующие меры. Если ущерб окажется большим, будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела", – заявила старший помощник прокурора Марина Канатова.