В связи с проведением репетиции и проведением Парада Победы будет ограничено движение транспорта...
В связи с проведением репетиции и проведением Парада Победы будет ограничено движение транспорта:
17 и 18 июня с 17:30 до 20:00, и 20 и 24 июня с 5:30 до 8:00 будет ограничено движение по следующим участкам улиц:
улица Крылатская от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники;
улица Нижние Мнёвники от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону ул. Мнёвники;
Карамышевский мост в сторону улицы Мнёвники;
улица Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники;
проспект Маршала Жукова от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения;
улица Мнёвники;
Звенигородское шоссе;
улица Красная Пресня;
улица Баррикадная;
Новинский бульвар;
улица Садовая — Кудринская;
улица Большая Садовая;
улица Садовая-Триумфальная;
улица Садовая-Каретная;
улица 1-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади;
улица 2-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади.
17, 18 июня с 17:30 до окончания мероприятия и 20 июня с 5:30 до окончания мероприятия в связи с проведением репетиций Парада Победы перекроют участки улиц:
Тверская от улицы Моховая до Тверского бульвара и от улицы Большая Бронная до улицы Большая Садовая;
1-я Тверская-Ямская от улица Большой Садовой до улицы Гашека;
Оружейный переулок от д. 3с1 до улицы Тверская;
Моховая от улицы Воздвиженка до улицы Тверская;
Охотный ряд;
Большая Никитская от улицы Моховая до Романова переулка;
Новая площадь;
Старая площадь;
Китайгородский проезд;
Москворецкая набережная;
Кремлевская набережная;
Гончарная набережная от Гончарного проезда;
Котельническая набережная;
Устьинская набережная;
Подгорская набережная;
Большой Москворецкий мост;
Малый Москворецкий мост;
Чугунный мост;
Болотная улица;
Болотная площадь;
Софийская набережная;
Раушская набережная;
Болотная набережная;
Фалеевский переулок;
Балчуг;
Лубочный переулок;
Садовническая набережная от улицs Балчуг до Большого Устьинского моста;
Садовническая улица от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста;
1-й Раушский переулок;
2-й Раушский переулок;
улица Солянка;
Кадашевская набережная.
17 и 18 июня с 22:00 до окончания мероприятия и 20 июня с 10:00 до окончания мероприятия закроют для проезда:
Тверской бульвар от улицы Большая Никитская до улицы Тверская;
Страстной бульвар от улицы Тверская до Нарышкинского проезда,
Большой Путинковский переулок от улицы Малая Дмитровка до улицы Тверская;
17 и 18 июня с 22:30 для проезда военной техники на улицу Тверская ограничат движение по следующим участкам:
Большому Каменному мосту;
Боровицкой площади;
улице Моховая от Боровицкой площади до улицы Воздвиженка;
улице Воздвиженка;
улице Новый Арбат;
Новинский бульвар;
улице Садовая-Кудринская,
улице Большая Садовая,
улице Садовая-Триумфальная,
улице Садовая-Каретная,
улице 1-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади;
улице 2-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади.
17 и 18 июня с 22:30 и 20 июня с 10:00 для возвращения военной техники во временный парк, расположенный на улице Нижние Мнёвники, ограничат движение по следующим участкам:
Большому Каменному мосту;
Боровицкой площади;
улице Моховая от Боровицкой площади до улицы Воздвиженка;
улице Воздвиженка;
улице Новый Арбат;
Новинскому бульвару;
улице Садовая-Кудринская;
улице Большая Садовая;
улице Садовая-Триумфальная;
улице Садовая-Каретная;
улице Баррикадная;
улице Красная Пресня;
Звенигородскому шоссе;
улице Мнёвники;
проспекту Маршала Жукова от улицы Генерала Карбышева до улица Народного Ополчения;
улица Крылатская от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники;
улица Нижние Мнёвники от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону ул. Мнёвники;
Карамышевский мост в сторону улицы Мнёвники;
улица Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники.
24 июня состоится торжественное празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В связи с этим с 5:30 до окончания мероприятия закроют для проезда:
улицу Тверская от улицы Моховая до Тверского бульвара и от улицы Большой Бронной до улицы Большая Садовая;
улицу 1-я Тверская-Ямская от улицы Большая Садовая до улицы Гашека;
Оружейный переулок от д. 3с1 до улицы Тверская;
улицу Моховая от улицы Воздвиженка до улица Тверская;
улицу Охотный ряд;
улицу Большая Никитская от улицы Моховая до Романова переулка;
Новую площадь;
Старую площадь;
Китайгородский проезд;
Москворецкую набережную;
Кремлевскую набережную;
Гончарную набережную от Гончарного проезда;
Котельническую набережную;
Устьинскую набережную;
Подгорскую набережную;
Большой Москворецкий мост;
Малый Москворецкий мост;
Чугунный мост;
улицу Болотная;
Болотную площадь;
Софийскую набережную;
Раушскаую набережную;
Болотную набережную;
Фалеевский переулок;
улицу Балчуг;
Лубочный переулок;
Садовническую набережную от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста;
улицу Садовническая от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста;
1-й Раушский переулок;
2-й Раушский переулок;
улицу Солянка;
Кадашевскую набережную.
По завершению парада военная техника проследует обратно во временный парк на улице Нижние Мнёвники. Для этого с 10:00 до окончания мероприятия ограничат движение по следующим участкам:
Большому Каменному мосту;
Боровицкой площади;
улице Воздвиженка;
улице Новый Арбат;
Новинскому бульвару;
Страстному бульвару;
Тверскому бульвару;
улице Петровка;
улице Садовая-Кудринская;
улице Большая Садовая;
улице Садовая-Триумфальная;
улице Садовая-Каретная;
улице 1-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади;
улице 2-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади;
улице Баррикадная;
улице Красная Пресня;
Звенигородскому шоссе;
улице Мнёвники;
проспекту Маршала Жукова от улицы Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения;
улице Крылатская от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники;
улица Нижние Мнёвники от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону ул. Мнёвники;
Карамышевский мост в сторону улицы Мнёвники;
улица Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники
Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.
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