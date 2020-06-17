В связи с проведением репетиции и проведением Парада Победы будет ограничено движение транспорта...

В связи с проведением репетиции и проведением Парада Победы будет ограничено движение транспорта:17 и 18 июня с 17:30 до 20:00, и 20 и 24 июня с 5:30 до 8:00 будет ограничено движение по следующим участкам улиц:улица Крылатская от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники;улица Нижние Мнёвники от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону ул. Мнёвники;Карамышевский мост в сторону улицы Мнёвники;улица Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники;проспект Маршала Жукова от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения;улица Мнёвники;Звенигородское шоссе;улица Красная Пресня;улица Баррикадная;Новинский бульвар;улица Садовая — Кудринская;улица Большая Садовая;улица Садовая-Триумфальная;улица Садовая-Каретная;улица 1-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади;улица 2-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади.17, 18 июня с 17:30 до окончания мероприятия и 20 июня с 5:30 до окончания мероприятия в связи с проведением репетиций Парада Победы перекроют участки улиц:Тверская от улицы Моховая до Тверского бульвара и от улицы Большая Бронная до улицы Большая Садовая;1-я Тверская-Ямская от улица Большой Садовой до улицы Гашека;Оружейный переулок от д. 3с1 до улицы Тверская;Моховая от улицы Воздвиженка до улицы Тверская;Охотный ряд;Большая Никитская от улицы Моховая до Романова переулка;Новая площадь;Старая площадь;Китайгородский проезд;Москворецкая набережная;Кремлевская набережная;Гончарная набережная от Гончарного проезда;Котельническая набережная;Устьинская набережная;Подгорская набережная;Большой Москворецкий мост;Малый Москворецкий мост;Чугунный мост;Болотная улица;Болотная площадь;Софийская набережная;Раушская набережная;Болотная набережная;Фалеевский переулок;Балчуг;Лубочный переулок;Садовническая набережная от улицs Балчуг до Большого Устьинского моста;Садовническая улица от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста;1-й Раушский переулок;2-й Раушский переулок;улица Солянка;Кадашевская набережная.17 и 18 июня с 22:00 до окончания мероприятия и 20 июня с 10:00 до окончания мероприятия закроют для проезда:Тверской бульвар от улицы Большая Никитская до улицы Тверская;Страстной бульвар от улицы Тверская до Нарышкинского проезда,Большой Путинковский переулок от улицы Малая Дмитровка до улицы Тверская;17 и 18 июня с 22:30 для проезда военной техники на улицу Тверская ограничат движение по следующим участкам:Большому Каменному мосту;Боровицкой площади;улице Моховая от Боровицкой площади до улицы Воздвиженка;улице Воздвиженка;улице Новый Арбат;Новинский бульвар;улице Садовая-Кудринская,улице Большая Садовая,улице Садовая-Триумфальная,улице Садовая-Каретная,улице 1-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади;улице 2-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади.17 и 18 июня с 22:30 и 20 июня с 10:00 для возвращения военной техники во временный парк, расположенный на улице Нижние Мнёвники, ограничат движение по следующим участкам:Большому Каменному мосту;Боровицкой площади;улице Моховая от Боровицкой площади до улицы Воздвиженка;улице Воздвиженка;улице Новый Арбат;Новинскому бульвару;улице Садовая-Кудринская;улице Большая Садовая;улице Садовая-Триумфальная;улице Садовая-Каретная;улице Баррикадная;улице Красная Пресня;Звенигородскому шоссе;улице Мнёвники;проспекту Маршала Жукова от улицы Генерала Карбышева до улица Народного Ополчения;улица Крылатская от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники;улица Нижние Мнёвники от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону ул. Мнёвники;Карамышевский мост в сторону улицы Мнёвники;улица Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники.24 июня состоится торжественное празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В связи с этим с 5:30 до окончания мероприятия закроют для проезда:улицу Тверская от улицы Моховая до Тверского бульвара и от улицы Большой Бронной до улицы Большая Садовая;улицу 1-я Тверская-Ямская от улицы Большая Садовая до улицы Гашека;Оружейный переулок от д. 3с1 до улицы Тверская;улицу Моховая от улицы Воздвиженка до улица Тверская;улицу Охотный ряд;улицу Большая Никитская от улицы Моховая до Романова переулка;Новую площадь;Старую площадь;Китайгородский проезд;Москворецкую набережную;Кремлевскую набережную;Гончарную набережную от Гончарного проезда;Котельническую набережную;Устьинскую набережную;Подгорскую набережную;Большой Москворецкий мост;Малый Москворецкий мост;Чугунный мост;улицу Болотная;Болотную площадь;Софийскую набережную;Раушскаую набережную;Болотную набережную;Фалеевский переулок;улицу Балчуг;Лубочный переулок;Садовническую набережную от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста;улицу Садовническая от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста;1-й Раушский переулок;2-й Раушский переулок;улицу Солянка;Кадашевскую набережную.По завершению парада военная техника проследует обратно во временный парк на улице Нижние Мнёвники. Для этого с 10:00 до окончания мероприятия ограничат движение по следующим участкам:Большому Каменному мосту;Боровицкой площади;улице Воздвиженка;улице Новый Арбат;Новинскому бульвару;Страстному бульвару;Тверскому бульвару;улице Петровка;улице Садовая-Кудринская;улице Большая Садовая;улице Садовая-Триумфальная;улице Садовая-Каретная;улице 1-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади;улице 2-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади;улице Баррикадная;улице Красная Пресня;Звенигородскому шоссе;улице Мнёвники;проспекту Маршала Жукова от улицы Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения;улице Крылатская от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники;улица Нижние Мнёвники от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону ул. Мнёвники;Карамышевский мост в сторону улицы Мнёвники;улица Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы МнёвникиГосударственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81