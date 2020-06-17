Маргарита Овсянникова, которая вот уже три года строит музыкальную карьеру, заявила, что идея клипа Ольги Бузовой сильно напоминает ее ролик. Правда, видео артистки все еще не вышло, так как продакшн постоянно переносит дату презентации.

Маргарита Овсянникова, которая вот уже три года строит музыкальную карьеру, заявила, что идея клипа Ольги Бузовой сильно напоминает ее ролик. Правда, видео артистки все еще не вышло, так как продакшн постоянно переносит дату презентации.Пару недель назад телеведущая представила поклонникам клип на песню "Орбит без сахара". На данный момент запись набрала почти десять миллионов просмотров. Сюжет разворачивается в "космическом" будущем. Артистка в фантастических нарядах разъезжает на ультрасовременной машине – "Звездные войны" отдыхают.Маргарита Овсянникова заявила, что, когда ей прислали клип Ольги Бузовой, она была в шоке. Певица нашла множество похожих моментов, например, такие же VR-очки, машину, костюмы и цветокоррекцию. Теперь певице предстоит выяснить, является ли произведение коллеги по "Дому-2" плагиатом.Как отметила Марго, она начала работу над видео еще в марте, то есть до того, как Ольга выпустила свою версию. К сожалению, компания, которая занимается продюсированием, оттягивает сроки сдачи работы – появились сложности с монтажом. Всего на производство ролика артистка потратила пять миллионов рублей и намерена взыскать эти деньги с нерадивого подрядчика.Овсянникова жалуется, что их и так постоянно сравнивают с Бузовой, а вероятность выпустить похожий клип и вовсе расстраивает. Девушка уже проконсультировалась с адвокатом и планирует отправить юридическую претензию в компанию. Она намерена обратиться в суд, так как устала от невыполненных обещаний со стороны фирмы.