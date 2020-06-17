Клинические испытания вакцины от коронавируса COVID-19 стартуют в ближайшие дни. Первая группа добровольцев, готовых сделать прививку, сейчас на изоляции. Доклинические поверки препаратов на безопасность и выработку антител дали положительные результаты. Сколько вакцин могут выйти в итоге на массовый фармрынок?

Клинические испытания вакцины от коронавируса COVID-19 стартуют в ближайшие дни. Первая группа добровольцев, готовых сделать прививку, сейчас на изоляции. Доклинические поверки препаратов на безопасность и выработку антител дали положительные результаты. Сколько вакцин могут выйти в итоге на массовый фармрынок? В какой стадии находится процесс разработки эффективного средства от вируса? И какие научные центры продвинулись дальше других?Воинская присяга не подразумевает участия в медицинских испытаниях, но это тоже дело чести — вклад в здоровье нации.- Здравствуйте, как ваши дела?Александр — адъютант Военно-медицинской академии. Сейчас пишет диссертацию, и личный опыт тестирования вакцины может стать основой практической части научной работы."Сам я, будучи курсантом, начал сдавать кровь, плазму. Являюсь почетным донором, так, что я к этому привычный, — поясняет доброволец Александр. — Поэтому особо не переживал и не раздумывал, когда предложили".Офицеры, прапорщики, военнослужащие-контрактники исключительно добровольно участвуют в испытаниях — они ежедневно сдают анализы на коронавирус и на антитела к нему. Наряду с ними в клинической фазе исследований примут участие и гражданские. Артем уже не в первый раз вызывается быть добровольцем."Это сейчас я осознанно пошел, потому, что знаю, что ничего не будет. А когда делали вакцину от Эболы, для меня это была неизвестность", — вспоминает доброволец – испытатель вакцин Артем.Вакцина, разработанная совместно НИИ микробиологии Миниобороны и Исследовательским центром имени Н.Ф. Гамалеи, успешно прошла испытания на животных. Клинические исследования министерство обороны планирует завершить к концу июля 2020 года."Психологическое состояние наших добровольцев хорошее. Настроены бодро и уверенно", — отмечает начальник отделения главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко Виктор Павлов.Ожидается, что в самое ближайшее время в России будут зарегистрированы три вакцины. Помимо разработки института имени Гамалеи, это препараты новосибирского Центра "Вектор" и петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства.В России сейчас разрабатывают сразу несколько видов вакцин с разным механизмом действия. И все они на разных этапах — в одних институтах уже приступают к испытаниям на добровольцах, другие еще на стадии доклинических тестов. Но важна работа каждого научного института, в вакцинации нуждается большая часть населения России, и вакцин понадобится много.В Институте экспериментальной медицины создают питьевую вакцину на основе пробиотика. На вкус она как ряженка. Сейчас проводят испытания на мышах."Мы пока не знаем результатов, но в идеале антиген вместе с молочнокислым продуктам представляется антигенпрезентирующим клеткам, чтобы производить антитела конкретно против этого белка", — поясняет заведующий отделом молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины, доктор медицинских наук Александр Суворов.В Институте гриппа имени Смородинцева вакцину разрабатывают на основе вируса гриппа."Был взят ослабленный вирус гриппа, его часть, и пришит код вируса, который должен запускать иммунный ответ", — рассказывает о технологии разработки вакцины исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов.Из 120 вакцин-кандидатов против коронавируса, зарегистрированных во Всемирной организации здравоохранения, российских 8. Это большой вклад, отмечает представитель ВОЗ в России."Очень много наработок, — подчеркивает представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. — И ВОЗ ожидает, что Россия будет делиться опытом".А в ожидании вакцины от коронавируса ученые советуют привиться от гриппа, если опасения насчет второй волны осенью сбудутся, это может уберечь от многих осложнений. Сочетание гриппа и COVID-19 опаснее, чем коронавирус сам по себе."Мы с этим вирусом должны просто научиться жить. А почему не будет таких осложнений? Потому что мы уже научились его лечить, знаем, какие больные нуждаются в госпитализации, какие нет. Я думаю, что потери будут гораздо меньше в эту самую вторую волну, как все ее называют". – отмечает академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.Для ученых это большой вызов: чем быстрее будет вакцина, тем больше жизней будет спасено. Пока прогнозы оптимистичны — промышленное производство вакцины может начаться в России уже в сентябре 2020 года.