Потерпевшая перевела злоумышленнику денежные средства за проведение ремонтных работ в ее квартире...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Даниловскому району задержали жителя столицы, подозреваемого в мошенничестве.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что малознакомый гражданин под предлогом проведения строительно-отделочных работ и установки оборудования в ее квартире похитил денежные средства. Ущерб составил 550 000 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний житель столицы. Как установили полицейские, ранее потерпевшая попросила подозреваемого помочь с ремонтом в квартире. В счет оплаты проведения работ она перевела злоумышленнику денежные средства, которыми он распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22