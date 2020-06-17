После смоделированной аварии злоумышленники вводили в заблуждение сотрудников ГИБДД и получали соответствующие документы для получения выплат от страховых компаний...

«Оперативниками УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке Росгвардии по г. Москве пресечена деятельность группы лиц, специализировавшихся на мошенничествах в сфере автострахования», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию с заявлениями обратились представители нескольких страховых компаний. Они сообщили, что на протяжении нескольких лет к ним в офисы обращались неизвестные граждане, которые приобретали автомобили и заключали договоры обязательного страхования гражданской ответственности. Через некоторое время они обращались в страховую компанию с заявлениями о возмещении ущерба в связи с произошедшими ДТП и получали выплаты. Общая сумма выплат составила более 1,6 миллиона рублей. Однако сотрудники компаний усомнились в подлинности произошедших аварий и обратились в органы внутренних дел.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на территории столицы задержали троих подозреваемых. Ими оказались приезжие в возрасте от 27-ми до 32-х лет.Установлено, что злоумышленники заранее планировали обстоятельства ДТП. После смоделированной аварии они вводили в заблуждение сотрудников ГИБДД и получали соответствующие документы для получения денежных средств от страховых компаний.Однако в дальнейшем экспертизой было установлено, что повреждения автомобилей не могли быть причинены при заявленных обстоятельствах. При задержании одного из фигурантов сотрудниками полиции была обнаружена и изъята одна из иномарок, которая участвовала в подставных ДТП, а также документы и несколько мобильных телефонов, которые были направлены на экспертизу.По данным фактам СЧ СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18