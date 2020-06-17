Между потерпевшим и злоумышленником произошел конфликт, в результате которого последний произвел несколько выстрелов из травматического пистолета...

Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Бирюлево Восточное задержали жителя столицы по подозрению в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о стрельбе на Михневской улице. На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции. К прибывшим полицейским обратились очевидцы и указали на стрелка, который при виде стражей порядка попытался скрыться, но был задержан. Им оказался 37-летний житель столицы. У гражданина был обнаружен и изъят травматический пистолет, на который у него есть разрешительные документы.Также на месте происшествия был обнаружен пострадавший с огнестрельным ранением. Он был госпитализирован в одно из столичных медицинских учреждений.В ходе проверочных мероприятий полицейские установили, что между потерпевшим и злоумышленником произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, в результате которого последний произвел несколько выстрелов в потерпевшего из травматического пистолета.Отделением дознания территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22