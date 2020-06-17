Четырехногий робот-собака Spot, разработанный компанией Boston Dynamics, поступил в свободную продажу

Четырехногий робот-собака Spot, разработанный компанией Boston Dynamics, поступил в свободную продажу. В США за него просят $74 500 (или около 5,2 миллиона рублей по текущему курсу), что сравнимо со стоимостью электрокара Tesla Model S в базовой комплектации.Boston Dynamics разрабатывает Spot уже почти десять лет. Механический пес приводится в движение электродвигателями, а некоторые его разновидности оснащаются длинной "клешней", напоминающей змеиную голову. Манипулятор позволяет робособаке захватывать и перемещать предметы. Spot способен нести груз весом 14 кг, а его встроенные камеры обеспечивают обзор на 360 градусов.Высокая проходимость, способность строить 3D-карты помещений и свободно ориентироваться на местности дали Spot массу применений. Его "нанимали" для дистанционной проверки потенциально опасных объектов и поиска мест утечек газа, привлекали для осмотра строительных площадок, патрулирования парков и слежения за соблюдением социальной дистанции, использовали для удаленной консультации пациентов с подозрением на COVID-19 и даже заставляли работать рикшей.Ранее организации и частные фирмы в США могли только брать Spot в аренду, пишет The Verge. Теперь любой может купить его в виде полноценного коммерческого продукта (но не более двух штук в руки) и запрограммировать на выполнение той или иной задачи — например, приспособить к перевозке грузов, инспекции промышленных объектов или сбору показателей с датчиков.По словам представителей Boston Dynamics, Spot не опаснее дрона, а правила запрещают использовать его для "вредительства и запугивания" человека. Если кто-то из клиентов, например, прикрепит к робопсу оружие, то компания немедленно аннулирует лицензию, после чего использовать Spot будет невозможно.При этом в Boston Dynamics не исключают, что будут продавать свою разработку охранным фирмам, однако сомневаются, что она найдет широкое применение в сфере безопасности. "В конце концов, это 30-килограммовый робот, которого можно легко опрокинуть", — сказали в компании.Пока Boston Dynamics сдала в аренду всего 150 робособак. План произвести тысячу штук в этом году компания не выполнит из-за пандемии коронавирусной инфекции.