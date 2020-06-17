Мероприятие направлено на расширение зеленой зоны города и улучшение экологической обстановки

«Ростелеком» принял участие в экологической акции, посвященной празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники компании совместно с представителями администрации и журналистами высадили 40 саженцев сортовой сирени на главной аллее в Центральном парке культуры и отдыха города Владимира.Мероприятие направлено на расширение зеленой зоны города и улучшение экологической обстановки. Участники акции, высаживая деревья на центральной аллее парка, смогли не только внести свой вклад в озеленение города, но и отдать дань памяти павшим героям в Великой Отечественной войне.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Центральный парк – одно из самых любимых мест прогулок горожан. Надеемся, что наша сиреневая аллея уже в следующем году оправдает свое название "Цветы Победы” и порадует своим цветением. Планировалось, что мы завершим все работы по посадке саженцев в мае, однако общая ситуация в стране внесла свои коррективы и в этот процесс. Радует заключение экологов о том, что сирень можно сажать и весной, и летом при достаточном поливе. Мы приготовили очень красивые сорта военной серии, выведенные известным коллекционером-фронтовиком Леонидом Колесниковым – создателем более трехсот сортов русской сирени. Владимирцев порадуют сорт "Капитан Гастелло" со знаменитыми цветками-"пропеллерами", а также очень редкий и эффектный "Маршал Жуков"».Анна Тумановская, журналист интернет-издания «Призыв», участница акции:«Сирень – это символ весны, светлого праздника. Это память о тех, кто защитил нашу страну в Великой Отечественной войне, это символ Победы! Парк – это зеленый уголок и гордость нашего города. Здесь замечательная благоустроенная территория, много лавочек, фонтан, детям есть где поиграть и заняться спортом. Мамы гуляют с колясками, а малыши постарше играют на детских площадках. Часто бываем здесь всей семьей, гуляем с собакой и очень рады, что сегодня прошла такая акция. Теперь будем не только тут гулять, но и наблюдать за тем, как растет и цветет наша аллея».* * *Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».* * *Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *— крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,2 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,5 млн пользователей, из них свыше 5,7 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ». Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.