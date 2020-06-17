Известная теннисистка снялась в новом сезоне сериала Миллиарды. Мария Шарапова сыграла в эпизоде.

Известная теннисистка снялась в новом сезоне сериала"Миллиарды". Мария Шарапова сыграла в эпизоде.Знаменитая спортсменка появилась в седьмой серии пятогосезона. По сценарию 33-летняя звезда тенниса является гостьей на ужине,который организовал главный герой – ее друг, бизнесмен Бобби Аксельрод. Мария Шарапова ведетбеседу об искусстве.Она не первый раз появляется в теленовелле. Втретьей части сериала "Миллиарды" знаменитость играет на теннисномкорте с Аксельродом. Также в ленте Мария Шарапова говорит по-русски сголливудской звездой Джоном Малковичем.Напомним, что премьера сериала "Миллиарды" состоялась в январе2016 года. Главные роли в картине исполняют Пол Джаматти, Дэмиэн Льюис, МэггиСифф и другие."Миллиарды" повествуют об удачливом предпринимателеБобби Акс Аксельроде. Он сумелсколотить огромное состояние в неспокойное для Америки время.Ему противостоитпрокурор из Нью-Йорка Чак Роадс. Главный судебный представитель обвиненияузнает о незаконной деятельности Аксельрода. Роадс пытается вывестибизнесмена на чистую воду.Ситуация осложняется тем,что Вэнди, супруга Чака, работает в компании миллиардера. Аксельрод дорожит сотрудницей и нехочет ее увольнения. Бизнесмен и прокурор используют влиятельные связи, чтобы вывестиоппонента из игры. В борьбе за собственный интерес стороны готовы на многое.