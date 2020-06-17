с начала пандемии коронавируса они работали по графику работы со сменой не чаще раза в две недели

С 17 июня социально-реабилитационные центры Владимирской области для несовершеннолетних возвращаются в обычный режим работы. Соответствующие изменения в мартовский Указ внёс Губернатор Владимир Сипягин.Речь идёт о 8 учреждениях, работу которых разрешил Главный санитарный врач по Владимирской области.Напомним, с начала пандемии коронавируса они работали по графику работы со сменой не чаще раза в две недели.