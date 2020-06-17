Сотрудники ОГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве регулярно проводят работу по пресечению нелегальных пассажирских перевозок автобусами...

Сотрудники ОГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве регулярно проводят работу по пресечению нелегальных пассажирских перевозок автобусами.Предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров – одна из наиболее значимых задач Госавтоинспекции. Инспекторы ГИБДД регулярно проводят профилактические беседы с водителями организаций, предприятий и индивидуальных предпринимателей и проверяют соблюдение ими ПДД РФ.В рамках профилактических мероприятий сотрудники Госавтоинспекции Северного округа проверили исправность рулевого управления и тормозной системы автобусов, наличие и функционирование аварийных выходов. Кроме того полицейские выявляли неправомерные изменения конструкции транспортного средства, а именно: изменений компоновки салона, количества пассажирских сидений и установки дополнительного оборудования.