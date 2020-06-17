На Химкинском бульваре неизвестные пытались вскрыть банкомат и похитить находящиеся внутри денежные средства...

Оперуполномоченные ОУР Отдела МВД России по району Северное Тушино г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в попытке кражи денег из банкомата.В полицию с заявлением обратился представитель одного из столичных банков. Мужчина рассказал, что на Химкинском бульваре неизвестные пытались вскрыть банкомат и похитить находящиеся внутри денежные средства в размере более 5 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на улице Фомичевой задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний приезжий.Установлено, что мужчина с помощью газового устройства запустил газ внутрь банкомата, после чего поджег фитиль и спрятался, ожидая взрыва. Однако взрыва не произошло, а помещение, в котором находился банкомат, заволокло дымом, после чего злоумышленник скрылся.По данному факту следствием Отдела МВД России по району Северное Тушино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и с 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56