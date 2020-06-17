Чтобы получить услугу, достаточно отправить электронное заявление и необходимый перечень документов через портал государственных услуг...

УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве напоминает, что использование Единого портала государственных услуг позволяет сэкономить время - подавать заявления в электронном виде и отслеживать их статус в Личном кабинете.Чтобы получить государственную или муниципальную услугу в электронном виде, гражданин РФ должен зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru. Это позволит ему оплачивать госпошлину на некоторые услуги с 30 % скидкой.Для регистрации личного кабинета на сайте понадобится: СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства), адрес электронной почты и номер мобильного телефона.Чтобы получить услугу, достаточно отправить электронное заявление и необходимый перечень документов через портал государственных услуг. В дальнейшем просто отслеживать статус своего заявления. Подать его можно в любое время, независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющих допуск к сети Интернет.Информацию о портале и перечне государственных услуг вы можете найти на Информационных стендах в МФЦ по месту жительства, на официальном сайте ювао.мск.мвд.рф, а также на официальном портале www.gosuslugi.ru.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18