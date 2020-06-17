Планы Вашингтона расширить санкции против Северного потока 2 не меняют позиции Берлина относительно реализации важного для Европы проекта. С таким заявлением выступил глава МИД Германии Хайко Маас, подчеркнув, что он отвергает ограничительные меры США. Этот призыв услышали и в Бундестаге, где не исключили ответные меры.

Планы Вашингтона расширить санкции против "Северного потока 2" не меняют позиции Берлина относительно реализации важного для Европы проекта. С таким заявлением выступил глава МИД Германии Хайко Маас, подчеркнув, что он "отвергает" ограничительные меры США. Этот призыв услышали и в Бундестаге, где не исключили ответные меры.Отношения Вашингтона и Берлина пробивают очередное дно. Президент Дональд Трамп подтвердил намерение сократить численность американских военных, дислоцированных на базах в Германии. Это не связано с какой-то стратегической необходимостью. Это в наказание, дал понять Трамп.Почему Германия платит России миллиарды долларов за энергоносители, а мы должны защищать Германию от России? Как это работает? Это не работает. Германия не платит в течение многих лет, а они должны НАТО миллиарды долларов, они должны заплатить это. Так что мы защищаем Германию, а они — преступники. В этом нет никакого смысла. Итак, я сказал, что мы собираемся сократить военный контингент до двадцати пяти тысяч солдат", — заявил 45-й президент США Дональд Трамп.Сейчас в Германии расквартированы 34 тысячи солдат армии США. Немецкая территория используется ими как центр радиоэлектронной разведки, склад для хранения ядерного оружия, база управления ударными беспилотниками и перевалочный пункт для военных грузов. Все это в интересах национальной безопасности США. О том, что американцы охраняют немцев от России, в Германии не знали."Американские войска (присутствуют в Германии) не для защиты Германии. Они для защиты трансатлантической безопасности, а также для демонстрации американской мощи в Африке, в Азии", — ответила Трампу посол Германии в США Эмили Хабер в рамках онлайн-дискуссии в Совете по международным отношениям.Главная причина неудовольствия Трампа не в том, что Германия перекладывает заботу о безопасности на плечи американских налогоплательщиков, а в том, что немцы покупают у России газ. В американском сенате республиканцы Тем Круз и Джейн Шейхин написали законопроект об очередных санкциях против "Северного потока-2", одобренный однопартийцами. Планируется бить уже не только по активам Газпрома, интересам его акционеров и соинвесторов, а прямо по немецким государственным институтам, регулирующим энергетику. В Берлине не испугались."В строительство "Северного потока-2" европейские партнеры Газпрома вложили около четырех с половиной миллиардов долларов, что само по себе веская причина проявить стойкость. Если же приплюсовать сюда будущую экономию средств за счет покупки дешевого трубопроводного газа — становится ясно, что отступать в принципе некуда", — констатировал министр иностранных дел Германии Хайко Маас."Проект санкционного пакета мы оцениваем очень и очень критично. Мы обязаны обеспечивать безопасность наших инвестиций. Энергетические вопросы в Европе должны решаться на основе европейских законов, а не представителями США. Нас против нашей воли хотят сделать счастливыми", — охарактеризовал ситуацию глава Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.Чем может ответить Германия? Наиболее радикальное решение предлагает левая оппозиция, которая контролирует парламентский комитет по экономике и энергетике: персональные санкции. Бить американцев будут их же оружием."Федеральное правительству следует перестать бросаться в США ватными шариками. Германия должна ответить на выпады и защитить суверенитет Германии и Европы, — решительно призывает глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. — Нам следует рассмотреть опцию введения санкций против сенаторов, настаивающих на штрафных мерах против "Северного потока-2". На мировой арене мы должны сплотиться и в определенной степени изолировать позицию США. Мы не должны подчиняться".Завоевание части европейского рынка газа — это вопрос выживания всей сланцевой индустрии США. Это сотни тысяч рабочих мест и голосов избирателей. Поэтому Берлину стоит готовиться к тому, что Трамп будет наращивать давление по мере приближения президентских выборов.Ради победы в ноябре 2020 года президент США готов пустить под откос отношения с еще недавно ключевым союзником в Европе. При этом его успех обеспечит немцам еще четыре года кошмара. И Россия тут не при чем — с такими друзьями, как Трамп, Германии врагов не надо.