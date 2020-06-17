В ходе проведения обыска по месту проживания задержанного обнаружена нарколаборатория по производству психотропного вещества...

«Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве при поддержке бойцов ОСН «Гром» ликвидировали лабораторию по производству амфетамина, а также изъяли оружие», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в вестибюле станции «Новокосино» Калининской линии Московского метрополитена сотрудниками полиции задержана 30-летняя женщина. При ее личном досмотре обнаружено и изъято психотропное вещество – амфетамин, массой около 1 грамма.Дознанием УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Далее в ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудниками полиции задержан производитель психотропного вещества. Им оказался ранее судимый 38-летний мужчина.В ходе проведения обыска по месту проживания задержанного обнаружена нарколаборатория по производству психотропного вещества - амфетамина, изъяты прекурсоры и оборудование, предназначенное для изготовления наркотических средств, а также наркотические средства, общей массой более 100 граммов.Кроме того, в квартире обнаружены предметы, похожие на оружие и боеприпасы: пистолеты, винтовки, патроны и порох. Изъятые вещества и предметы направлены в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве для проведения экспертиз.Следствием УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование продолжается. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на установление каналов поступления оружия и прекурсоров для производства наркотических веществ.УНК ГУ МВД России по г. Москве