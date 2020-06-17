Актриса расстраивалась из-за того, что в первом сезоне сериала Содержанки у нее очень мало экранного времени. Ольга Сутулова могла отказаться от участия в продолжении.

Актриса расстраивалась из-за того, что в первом сезоне сериала"Содержанки" у нее очень мало экранного времени. Ольга Сутулова моглаотказаться от участия в продолжении."В первой части меня очень мало. Я, конечно, обиделась ирасстроилась", – сказала Сутулова в свежем интервью. Ольгу не устраивал такойпорядок вещей, поэтому она могла с легкостью отказаться от участия во второмсезоне "Содержанок".По словам артистки, работу в теленовелле она получила при странных обстоятельствах. Режиссер первой части проекта КонстантинБогомолов пригласил ее в кафе на беседу. Параллельно решалась судьбахудожественного руководителя МХТ, поэтому кинематографист метался междузаседанием и Сутуловой.Встреча затянулась на три часа. Всеэто время Ольга наблюдала, как режиссер бегает туда-сюда. Артистка уверена: Богомолов взял ее исключительно из уважения и в качестве извинения, ведь она ждала его очень долго.Богомолов приметил Сутулову в фильме "Троцкий". Режиссерупонравилось, как смело актриса разделась в кадре. Константин выбирал в свой проект решительных женщин. "Так началась моя карьера эротической артистки", – сказалаОльга.15 Сен 2019 в 7:55 PDTИнтересно, что режиссер почти ничего не рассказал актрисе о еероли в сериале "Содержанки". Сутулова согласилась на работу, поддавшись обаяниюкиношника. Константин очаровал знаменитость.