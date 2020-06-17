Коронавирус в России привел к возникновению определенного экономического напряжения в стране. Для того, чтобы не усугублять ситуацию, власти приняли решение взять под контроль тарифы ЖКХ.

Коронавирус в России привел к возникновению определенного экономического напряжения в стране. Для того, чтобы не усугублять ситуацию, власти приняли решение взять под контроль тарифы ЖКХ.С 1 июля в России запланировано повышение тарифов ЖКХ. Однако ждать резкого скачка не приходится – в стране установлены предельные значения увеличения стоимости этих услуг. Более того, если окажется, что человек переплачивает, то эти деньги он сможет вернуть.Ограничение уровня роста цен на услуги ЖКХ рассматриваются в качестве одной из мер социальной поддержки населения на фоне экономического спада из-за коронавируса в России. Впрочем, совсем заморозить тарифы не получится, иначе проблемы с подготовкой к отопительному сезону 2020-2021 годов возникнут уже у коммунальщиков.В результате ежегодная индексация тарифов ЖКХ все-таки произойдет, однако с некоторыми ограничениями. Где-то услуги подорожают минимально, а где-то и вовсе останутся на прежнем уровне.Кроме того, важно помнить о том, что иногда люди переплачивают за услуги ЖКХ по вине управляющей компании или из-за банальных ошибках в расчетах. Для таких случаев предусмотрен механизм снижения выплат.Если будет установлено, что фактическое увеличение размера выплат за услуги ЖКХ превышает предельный показатель, установленный для муниципалитета, то виновному выпишут предписание об устранении нарушений. В течение 15 рабочих дней после получения соответствующего документа размер выплаты должен быть изменен.Однако и это не все – у человека есть возможность вернуть те деньги, которые он уже заплатил по несправедливому тарифу ЖКХ. "Гражданину по его заявлению выплачивается компенсация", – объяснила юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.