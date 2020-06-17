17.06.2020

2020-06-17 15:25:03

В Гусь-Хрустальном утонул 17-летний подросток

На воде продолжают гибнуть люди. В Гусь-Хрустальном, в месте, неразрешенном для купания, накануне утонул 17-летний подросток.

Тело утонувшего с глубины пять метров подняли сотрудники аварийно-спасательной службы Владимирской области. Сейчас дело о факте смерти передано в полицию. Отметим, это уже третье происшествие за неделю. До сих пор продолжаются поиски молодого человека, который купался в Клязьме. И в Муроме в Оке найдено тело рыбака из Меленковского района.

Анастасия Сахарова