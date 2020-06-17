В начале июня на крупном продуктовом рынке Пекина десятки работников заболели COVID-19. Специалисты не исключают, что миру грозит новая эпидемия коронавируса.

В начале июня на крупном продуктовом рынке Пекина десятки работников заболели COVID-19. Специалисты не исключают, что миру грозит новая эпидемия коронавируса.Замглавы центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан Синхо допустила, что количество зараженных в городе может резко увеличиться. По словам специалиста, риск второй волны коронавируса в мире очень велик.Во время пресс-конференции она рассказала, что рынок "Синьфади", где подхватили инфекцию около 50 человек, является крупнейшим в Пекине. Он имеет большие торговые площадки и много работников, что значительно осложняет контроль за эпидемиологической ситуацией.Согласно одной из версий, инфекцию могли завезти в КНР из Европы. Вирус якобы попал в замороженную еду от носителя, а затем был импортирован в Пекин. Как сообщает агентство "Интерфакс", низкие температуры помогли COVID-19 сохраниться.Власти китайского города приняли ряд мер, чтобы остановить распространение инфекции. Всех жителей Пекина попросили оставаться дома и выходить только в случае крайней необходимости. Кроме того, в городе были закрыты все спортивные и развлекательные объекты.10 Июн 2020 в 12:07 PDTЗа весь период пандемии в столице КНР было зафиксировано 557 . Выздоровели и выписались из больниц 411 человек, умерли девять пациентов.