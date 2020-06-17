Мероприятия проводятся в рамках кампании «Безопасное лето».

На территории области продолжаются мероприятия в рамках кампании «Безопасное лето», направленной на обеспечение безопасности несовершеннолетних. Катание на велосипедах, роликовых коньках, самокатах, прогулки на свежем воздухе доставляют ребятам массу удовольствия. Однако юные пешеходы и велосипедисты, оставшись без внимания взрослых, часто получают травмы на дорогах. В городе, где поток транспортных средств очень интенсивен, прочные знания Правил дорожного движения должны стать неотъемлемой частью повседневной жизни.Много внимания формированию у детей навыков безопасного и дисциплинированного поведения на улицах и дорогах уделяют воспитатели дошкольных учреждений. В увлекательной форме воспитатели проводят игры по придуманным сюжетам, отражающим различные ситуации на улице. Такое занятие по изучению Правил дорожного движения было организовано для воспитанников детского сада № 23 города Александрова.Сотрудники ОГИБДД отделения МВД России по Гороховецкому району также поддержали проведение кампании «Безопасное лето». При проведении мероприятий на помощь госавтоинспекторам пришли воспитатели дежурных групп дошкольных образовательных учреждений. Детям были продемонстрированы видеоматериалы, напоминающие о важности соблюдения Правил дорожного движения.Не забывают педагоги и о родителях. На сайтах дошкольных образовательных организаций и в родительских группах размещены памятка «Семь правил безопасной поездки с ребенком в автомобиле» и видеоролик «Автокресло – Россия без ДТП», информация о проводимых на территории Владимирской области пропагандистских мероприятиях в рамках кампании «Безопасное лето».Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Александровскому району и отделения МВД России по Гороховецкому району в период кампании «Безопасное лето» организовали распространение памяток и листовок о правилах перевозки детей в транспортных средствах среди граждан, обращающихся за получением государственных услуг в регистрационно-экзаменационные подразделения.Госавтоинспекторы отделения МВД России по Селивановскому району информируют жителей районного центра о важности соблюдения Правил дорожного движения, размещая листовки на информационных стендах во дворах жилых домов. Яркие плакаты напоминают взрослым о безопасной перевозке несовершеннолетних в салоне автомобиля.Полицейские рекомендуют родителям уделить время повторению и изучению Правил дорожного движения с детьми, ежедневно напоминать своему ребёнку правила дорожной безопасности, а также самим быть примером для детей.