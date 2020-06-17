Возможно, в скором времени родители-одиночки получат новые пособия. Соответствующее предложение направил в Госдуму Национальный родительский комитет (НРК).

Возможно, в скором времени родители-одиночки получат новые пособия. Соответствующее предложение направил в Госдуму Национальный родительский комитет (НРК).Как отметилпредседатель НРК Ирина Волынец, из-за пандемии коронавируса в России наступила сложная экономическая ситуация. Ранее правительство уже выделило средства на пособия для матерей и отцов, которые воспитывают детей в одиночку, однако направленная сумма является недостаточной. Волынец считает, что такие родители остаются незащищенной социальной группой.В тексте обращения идет речь о временной ежемесячной компенсации матерям– и отцам-одиночкам. Они должны получить средства, не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи. Такие выплаты предложено предоставить до конца 2020 года.Председатель НРК обратила внимание, что все льготы, которые действуют для родителей-одиночек на данный момент, должны сохраниться полностью.10 Июн 2020 в 12:07 PDTИнтересно, что ранее комитет также предложил выделить средства для потерявших работу из-за пандемии родителей, которые обязаны выплачивать алименты. Размер выплат должен зависеть от размера долга алиментов, который образовался за время режима самоизоляции. Такую идею обсудят в Госдуме.