Возможно, в скором времени родители-одиночки получат новые пособия. Соответствующее предложение направил в Госдуму Национальный родительский комитет (НРК).

Возможно, в скором времени родители-одиночки получат новые пособия. Соответствующее предложение направил в Госдуму Национальный родительский комитет (НРК).Как отметила председатель НРК Ирина Волынец, из-за пандемии коронавируса в России возникла сложная экономическая ситуация. Правительство выделило средства на пособия для матерей и отцов, которые воспитывают детей в одиночку, но их недостаточно. Волынец считает, что такие родители остаются незащищенной социальной группой.В тексте обращения идет речь о временной ежемесячной компенсации матерям– и отцам-одиночкам. Они должны получить средства не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи. Такие выплаты предложено предоставить до конца 2020 года.Председатель НРК обратила внимание на то, что все льготы, которые действуют для родителей-одиночек, должны сохраниться полностью.10 Июн 2020 в 12:07 PDTРанее комитет также предложил выделить средства для потерявших работу из-за пандемии родителей, которые обязаны выплачивать алименты. Размер выплат должен зависеть от размера долга, который образовался за время режима самоизоляции. Такую идею обсудят в Госдуме.