Мужчина похитил оставленный без присмотра гаджет стоимостью более 100 тысяч рублей.

В ОМВД России по Вязниковскому району поступило сообщение от 45-летнего мужчины о краже дорогостоящего телефона. Ущерб составил более 100 тысяч рублей.Сотрудникам полиции мужчина рассказал, что находился в одном из салонов оптики города Вязники, на некоторое время оставил гаджет без присмотра, чем и воспользовался злоумышленник.Прибывшими на место преступления полицейскими была изъята запись с установленных в торговом зале камер видеонаблюдения. Посмотрев запись, оперативники установили причастность к совершению кражи ранее не судимого жителя Вязниковского района 1977 года рождения.Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции, где в ходе разбирательства признался в содеянном. Сотрудникам полиции задержанный рассказал, что пришел в салон оптики на консультацию, присев на диван, он увидел оставленный сотовый телефон. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, похитил телефон, после чего не стал дожидаться своей очереди и покинул помещение. Похищенный телефон он планировал оставить для дальнейшего личного использования.Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.Телефон он добровольно выдал сотрудникам полиции.