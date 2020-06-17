Злоумышленник, не уведомив собственницу, завел транспортное средство и совершил поездку по району...

Сотрудники службы участковых уполномоченных ОМВД России по району Хамовники задержали мужчину, подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.В полицию поступило заявление от 38-летней москвички. Женщина сообщила, что около одного из домов на улице Усачева, осуществляла погрузку личных вещей в свой автомобиль «Лада Веста» стоимостью 650 тысяч рублей. В очередной раз спустившись из квартиры с вещами, машины она не обнаружила.В ходе проверки полицейские задержали подозреваемого – 27-летнего москвича. Как установлено, мужчина, являясь соседом потерпевшей, помогал ей с погрузкой, и ключи от машины находились у него. Злоумышленник, не уведомив собственницу, завел транспортное средство и совершил поездку по району, после чего припарковал автомобиль по вышеуказанному адресу.Отделением дознания ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60