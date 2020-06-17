17.06.2020

2020-06-17 08:35:03

Владимирская область приближается ко второму этапу снятия ограничений

В течение часа должна появиться свежая сводка от Роспотребнадзора по распространению коронавирусной инфекции, а накануне подтверждены 60 новых случаев заражения COVID-19.

Первый вице-губернатор Александр Ремига в интервью нашему телеканалу сообщил, что уже на следующей неделе, по оптимистичному прогнозу, 33 регион может перейти ко второму этапу снятия коронавирусных ограничений.

Он подразумевает открытие магазинов площадью до 800 квадратных метров, а также ряда образовательных организаций. Ранее ко второму этапу перешли Москва, Карелия, Калмыкия, Краснодарский край, Тюменская, Мурманская и Омская области. При этом заместитель главы региона допустил, что в этот же период во Владимирской области могут быть открыты летние террасы кафе и ресторанов, несмотря на то, что сами учреждения общепита, а также спортивные залы, кинотеатры и торговые центры - это уже третий этап снятия ограничения. В настоящий момент вопрос, по заявлению чиновника, упирается в коэффициент распространения коронавируса в регионе.

Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области: «Позитивная динамика в последние несколько дней - показатель начал выравниваться - от единицы двигаться к 0,8. Мы посмотрим, если эта динамика сохраняется и наши коллеги из Роспотребнадзора нам эту информацию подтвердят - если буквально в течение недели коэффициент будет не больше 0,8, тогда мы переходим ко второму этапу. Тогда мы имеем возможность открытия магазинов до 800 кв. метров и разные послабления будут. Вы знаете, что в Москве открылись буквально на днях не сами рестораны , а террасы - то есть все, что на открытом воздухе. Мы однозначно будем ставить этот вопрос в Роспотребнадзоре о возможности функционирования хотя бы в таком виде».

Никита Тарбеев