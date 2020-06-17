Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции при отработке близлежащей территории.

Отделом дознания УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя областного центра по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ, - грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества.Вечером 10 июня в дежурную часть полиции города Владимира обратился 36-летний местный житель. Мужчина сообщил, что в подъезде одного из домов по улице Ильича у него были похищены сотовый телефон и денежные средства в сумме 14 тысяч рублей.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Потерпевший пояснил полицейским, что между ним и мужчиной, которого он раньше видел в подъезде дома, произошел словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый, повалив его на лестничной клетке, открыто похитил имущество на общую сумму более 20 тысяч рублей.Участковому уполномоченному полиции Максиму Цепелеву были известны ранее судимые лица, проживающие в данном доме. Им совместно с оперуполномоченным был проведен поквартирный обход жителей. Благодаря бдительности и знанию контингента, полицейскими установлена личность предполагаемого злоумышленника. Подозреваемый, ранее судимый 41-летний мужчина, был задержан сотрудниками полиции при отработке близлежащей территории. В содеянном он сознался. Часть похищенных денежных средств была изъята по месту жительства фигуранта. Телефон мужчина подкинул в почтовый ящик потерпевшего после совершения преступления, испугавшись, что чужое имущество у него обнаружат полицейские.Расследование уголовного дела продолжается. Санкции ч. 1 ст. 161 УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до четырех лет.