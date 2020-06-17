Для лечения больных коронавирусом свободно более 60% коек

На утро 17 июня во Владимирской области выявили 3685 случаев заболевания коронавирусом. Больше половины, а если точнее - 1915 человек уже выздоровели. Только за последние сутки медики выписали 69 переболевших коронавирусом пациентов.Напомним, что скорость распространения коронавирусной инфекции - важный фактор для перехода к следующему этапу снятия ограничений, также как и наличие свободных коек в больницах. Сейчас для лечения больных коронавирусом свободно более 60% коек.