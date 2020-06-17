17.06.2020

2020-06-17 15:20:03

Во Владимирской области зарегистрировано 3685 случаев заболевания коронавирусом

Больше всего - 734 - во Владимире

586 - в Гусь-Хрустальном районе

466 - в Петушинском районе

341 - в округе Муром

310 - в Александровском районе

256 - в Ковровском районе

180 - в Собинском районе

140 - в Юрьев-Польском районе

132 - в Кольчугинском районе

103 - в Судогодском районе

96 - в Киржачском районе

69 - в Меленковском районе

64 - в Суздальском районе

93 - в Вязниковском районе

52 - в Камешковском районе

27 - в Радужном

25 - в Селивановском районе

11 - в Гороховецком районе.

За прошедшие сутки на 17 июня лабораторно подтверждено 56 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

14 - в Гусь-Хрустальном районе

9 - в Собинском районе

7 - в Юрьев-Польском районе

7 - в Киржачском районе

4 - в округе Муром

4 - в Петушинском районе

4 - в Меленковском районе

2 - в Суздальском районе

2 - в Ковровском районе

2 - во Владимире

1 - в Александровском районе.