Президент США Дональд Трамп подписал указ, который направлен на реформирование полиции, а также снижение риска противоправных действий с ее стороны. Такое решение американского лидера связано с волной протестов, охвативших государство.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который направлен на реформирование полиции, а также снижение риска противоправных действий с ее стороны. Такое решение американского лидера связано с волной протестов, охвативших государство.На церемонии подписания указа в Белом доме Трамп заявил, что полиция США будет действовать по самым высоким в мире стандартам. При этом президент обратил внимание на то, что не согласен с предположением, согласно которому полицию нужно лишить части финансирования. По его словам, американцам нужны сильные правоохранительные органы.Дональд Трамп заявил, что за последние годы полиции удалось значительно снизить уровень преступности в стране. Американский лидер при этом отметил, что не допустит повторения беспорядков, случившихся в ходе акций протеста. Президент США подчеркнул, что готов работать с Конгрессом и над принятием дополнительных мер, сообщает "Интерфакс".Трамп рассказал о разработке нового эффективного оружия, которое не представляет угрозы для жизни. По его словам, такое устройство полиция сможет применять во время ряда операций, не подвергая опасности задерживаемых.Согласно подписанному указу, будет создана база данных, отслеживающая случаи неправомерных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, если полицейские будут работать в соответствии со стандартами, для их поощрения могут быть использованы федеральные гранты.Указом также предусмотрена практика набора персонала в полицию из местных сообществ. По словам Трампа, смысл этого заключается в сближении сотрудников с общинами.Президент США рассказал, что документ был разработан после консультаций с правоохранительными органами, а также членами семей тех, кто получил смертельные травмы в результате действий полиции.