Глава Всемирной организации здравоохранения заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.

В официальном сообщении на сайте ВОЗ говорится, что ученые из Оксфорда провели успешные клинические испытания противовоспалительного препарата дексаметазон. Его назначали больным COVID-19, которые находятся в критическом состоянии, на аппаратах ИВЛ или кислородной поддержке.Исследования показали, что это недорогое и общедоступное лекарство существенно снижает риск смерти тяжелых пациентов. Как сообщил профессор Оксфордского университета Питер Хорби, руководивший испытаниями, дексаметазон стал первым лекарством, который позволил добиться улучшения показателей выживаемости при COVID-19. Ученый уверен, что этот препарат необходимо срочно включить в протоколы лечения коронавирусной инфекции.Дексаметазон впервые получили в 1957 году. Препарат обладает выраженным противовоспалительным действием и входит в перечень жизненно важных лекарств.